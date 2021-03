A PSP de Torres Novas multou um homem, em Lapas, esta quinta-feira, durante uma ação de fiscalização no âmbito do controlo do recolher obrigatório.









CM, a PSP diz que a multa se deveu a infração do dever de recolhimento obrigatório e que o autuado pode contestar.



O multado, Rúben Marques, não cala a revolta, pois considera a coima indevida. "Trabalho para uma empresa de limpezas e para duas associações de animais, uma delas nas Lapas. Quando vinha do trabalho, parei o carro num local deserto para descansar e comer uma sandes. Apareceu a polícia e multaram-me em 200 euros", queixa-se.