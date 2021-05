Música leva escolas aos primeiros lugares do ranking. Saiba quais são as melhores escolas e onde ficam

O segredo está na música. Parece ser este um dos principais ingredientes para o sucesso das escolas que ocupam os primeiros lugares do Ranking das Escolas do Correio da Manhã, liderado, pelo quinto ano consecutivo, pela Academia de Música de Santa Cecília, em Lisboa.



O Conservatório de Música do Porto é a primeira escola pública do País a figurar no ranking do CM, em que ocupa a 35.ª posição. A música também dita o sucesso da Escola Artística e de Música do Conservatório Nacional, que é o melhor estabelecimento público da Grande Lisboa, ocupando o 54.º lugar da tabela.



Mas o sucesso também é feito de inclusão, empenho de alunos e professores e de bom ambiente dentro do recinto escolar. Exemplos disso são as escolas que se destacam no Alentejo e Algarve. A Escola Secundária Manuel da Fonseca, em Santiago do Cacém, ocupa o 73.º lugar do ranking, mérito atribuído à estabilidade do corpo docente e ao ambiente académico. Já a Secundária João de Deus, em Faro, é a melhor escola pública do Algarve e distingue-se por ser a única na região que recebe alunos surdos.

