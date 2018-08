Falha nacional na rede multibanco está resolvida

SIBS esteve a par do problema que afetou todo o território continental.

12.08.18

Constrangimentos técnicos que motivaram dificuldades na utilização do MULTIBANCO estão resolvidos. Sistema já operacional. — MULTIBANCO (@multibanco) 12 de agosto de 2018

Uma falha na rede multibanco a nível nacional impossibilitou as pessoas de pagar ou levantar dinheiro a nível nacional. O problema instalou-se por volta das 21h40 mas já foi resolvido.A SIBS referiu que a origem do problema foi uma falha informática que necessitou de uma intervenção técnica para ser solucionada.O problema afetou os pagamentos e levantamentos nas máquinas ATM (multibanco) e a plataforma eletrónica MB Way, que, apesar do formato digital, integra e está ligada à rede multibanco.entrou em contacto com a SIBS, que gere a rede multibanco, que garantiu que estiveram a par da situação.Nas redes sociais foram muitas as pessoas que manifestaram indignação por não conseguirem aceder às caixas multibanco.