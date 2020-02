"Não nos devemos beijar todos os dias": Graça Freitas adverte para contacto próximo devido ao coronavírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, advertiu esta sexta-feira para o contacto próximo entre a população devido ao risco de contágio com o novo vírus da China, Covid-19, deixando mesmo um conselho: "não nos devemos beijar todo o dia e a toda a hora nem devemos confraternizar tanto como habitual". Graça Freitas afastou, no entanto, um cenário de alerta em Portugal, embora o risco de ameaça tenha aumentado, no Mundo, ...