Não se esqueça que a hora muda hoje. Relógios atrasam uma hora

No continente, quando forem 02h00 da madrugada de domingo, os relógios vão atrasar uma hora e passa a ser 01h00.

As manhãs aclaram mais cedo, as noites abatem-se com mais velocidade e as horas de luz solar tornam-se menos. Assim é o horário de inverno da Europa, cuja mudança acontece já na noite de sábado para domingo.



Assim, quando forem 02h00 da madrugada de domingo, os relógios vão atrasar uma hora e passa a ser 01h00, no continente e no arquipélago da Madeira. Já nos Açores, a mudança ocorre às 01h00, passando a ser 00h00.



A continuidade da adoção do horário de inverno na Europa tem sido um dos assuntos mais discutidos no parlamento europeu nos últimos meses. Há quem defenda a abolição desta prática, no entanto, o Governo português já informou a comissão europeia que pretende manter a mudança da hora.



Esta proposta surgiu em Agosto e todos os governos terao de se pronunciar até abril para que a União Europeia tome uma decisão.

Apesa da posição do Governo, recorde-se que os portugueses estão maioritariamente contra a mudança da hora, com 60,7% a defenderem a manutenção da mesma hora durante todo o ano, conclui uma sondagem da Aximage para o Correio da Manhã.