Portugueses querem a mesma hora o ano todo

Por Bernardo Esteves | 01:30

Os portugueses estão maioritariamente contra a mudança da hora, com 60,7% a defenderem a manutenção da mesma hora durante todo o ano, revela uma sondagem da Aximage para o Correio da Manhã. Recorde-se que na consulta pública realizada pela Comissão Europeia (CE), com 4,6 milhões de contributos, 84% dos europeus advogaram posição idêntica.A posição da maioria da população é oposta à dos cientistas. O Observatório Astronómico de Lisboa defende a manutenção do atual regime e já alertou para riscos para a saúde, sobretudo das crianças.A área metropolitana do Porto, com 68,4%, e o Litoral Norte com 68%, são as regiões onde mais gente é contra a mudança da hora. Já na região Sul e nas ilhas, só 50,3% é contra, enquanto 43,7% quer manter a hora de verão e de inverno. No meio rural, 40,1% quer manter a situação atual, face aos 56,5% que querem acabar com a mudança da hora. No meio urbano, 32,6% defende que tudo fique como está, enquanto 59,7% é pela hora única.A sondagem mostra que há mais homens (38,6%) do que mulheres (27,7%) a optar pela situação atual. António Costa afirmou que Portugal vai manter o atual regime, mas a decisão será europeia. Até abril de 2019, CE e Parlamento Europeu decidirão, e cabe ao Conselho Europeu homologar a decisão.