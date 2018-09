Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mudança de hora termina em 2019

Países têm de escolher hora de verão ou de inverno até abril.

Por Cláudia Machado | 08:53

A proposta da Comissão Europeia para acabar com a mudança de hora duas vezes por ano estabelece que "cada Estado-membro deve notificar, até abril de 2019, se tenciona aplicar permanentemente a hora de verão ou de inverno", esclareceu esta quarta-feira o organismo.



Apesar de a decisão estar nas mãos de cada país, "é desejável" que estes "tomem decisões concertadas sobre a hora legal que aplicarão".



Desta forma, "a última mudança obrigatória para a hora de verão ocorrerá no domingo, 31 de março de 2019". Já os "Estados-Membros que pretendam passar de forma permanente para a hora de inverno podem fazer uma última alteração sazonal no domingo, 27 de outubro de 2019". Após esta data, "as mudanças sazonais deixam de ser possíveis", refere a Comissão Europeia.



Ainda assim, o calendário depende da aprovação da proposta pelo Parlamento e Conselho Europeu, "o mais tardar até março de 2019".



Este cenário baseia-se nos resultados de uma consulta pública em que participaram 4,6 milhões de europeus, dos quais 0,33% eram portugueses. Mais de 80% disse ser a favor do fim da mudança de hora.



Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), que mantém e fornece a Hora Legal Portuguesa, esta é uma das "piores soluções".



Num relatório, o OAL defende que o cenário mais favorável passa por manter o atual regime, com Hora de Verão, propondo apenas que a mudança passe a acontecer no último domingo de setembro, em vez de outubro.