Nasceram dois lobos-marinhos bebés nas ilhas Desertas

Espécie está em via de extinção. Em Portugal existem entre 25 a 30 exemplares desta espécie.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) anunciou, através das redes sociais, que a população de lobos-marinhos na Reserva Natural das Desertas - subarquipélago da Madeira - , aumentou.



Foi no passado dia 22 de novembro que os vigilantes detetaram a existência de duas novas crias desta espécie, um macho e uma fêmea. O instituto adiantou ainda que os animais têm mães diferentes, sendo elas a 'Fêmea Y´e a ´Parêntesis'.



Até ao momento, o IFCN só conseguiu detetar estas duas crias, no entanto, é expectável que se venham a ser encontradas mais.



O lobo-marinho, ou foca-monge do mediterrâneo, são uma espécie em vias de extinção e em Portugal existem exclusivamente nas Ilhas Desertas e ilha da Madeira.



Estima-se que existam cerca de 25 a 30 exemplares deste animal no nosso país.