Navio cruzeiro retido em Lisboa após 52 tripulantes testarem positivo à Covid-19

Cinquenta e dois tripulantes do cruzeiro alemão AIDAnova testaram positivo à Covid-19, levando a que o navio ficasse retido em Lisboa ao invés de seguir para o Funchal para a passagem de Ano. A notícia é avançada pela SIC Noticias.A bordo do navio seguiam 1353 tripulantes e quase 2844 passageiros, segundo confirmou o comandante do Porto de Lisboa. O AIDAnova chegou a Lisboa na passada quarta-feira oriundo de Corunha e previa-se a chegada a Lanzarote após a passagem de ano no Funchal.Os infetados abandonaram a embarcação alemã e seguiram para uma unidade hoteleira em Lisboa para cumprirem quarentena. Todos os casos confirmados estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros.A bordo do AIDAnova não está nenhum passageiro ou tripulante infetado. A partida do cruzeiro para Lanzarote está prevista para as 18h00 de domingo.