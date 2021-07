Navio-escola Sagres retoma viagens de instrução após paragem devido à Covid

O navio-escola Sagres retomou as viagens de instrução e vai navegar até setembro, estando previstas passagens por sete portos, incluindo nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, anunciou este domingo a Marinha.

Em comunicado, a Marinha indica que "o NRP Sagres já navega neste momento com os cadetes do 3º ano da Escola Naval a bordo, na viagem de instrução deste ano que se iniciou dia 1 de julho e que irá terminar em setembro".

O navio tem atualmente uma guarnição de 43 cadetes do terceiro ano e "durante os mais de dois meses de viagem" vai "embarcar também cadetes do 1.º e do 2.º ano da Escola Naval".

Na viagem, o navio-escola Sagres vai passar por sete portos nacionais e, "depois de uma passagem pela Ponta de Sagres, o navio irá fundear em Porto Santo, na Região Autónoma da Madeira e daí, seguirá para o Funchal onde permanecerá atracado até ao dia 11 de julho".

"Posteriormente, o navio rumará ao arquipélago dos Açores, mais concretamente à Praia da Vitória, na ilha Terceira. Após regresso a Lisboa, a Sagres retomará a viagem e visitará Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e de seguida irá fundear na Baía São Lourenço na ilha de Santa Maria", refere a Marinha.

Depois, o navio-escola Sagres volta "a rumar à costa continental portuguesa onde visitará o porto de Leixões e fará um período de navegação costeira".

O regresso da embarcação à Base Naval de Lisboa está previsto para o dia 12 de setembro.

Em 5 de janeiro de 2020, o navio-escola Sagres zarpou do Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia, em Lisboa, rumo à volta ao mundo que deveria ter durado mais de um ano, no âmbito das comemorações do V Centenário da Circum-Navegação do navegador português Fernão de Magalhães.

Porém, em março a viagem foi suspensa devido à pandemia de Covid-19 e o navio regressou a Portugal tendo, desde então, realizado pequenas viagens de treino.