Nazaré perdeu rasto dos filhos há 30 anos

Mãe reencontrou a filha nos estúdios da CMTV e conheceu o neto.

Por Rita F. Batista | 09:44

Nazaré Monteiro, de 54 anos, procurava os dois filhos, dos quais não sabia nada há quase 30 anos. No programa da CMTV ‘Separados pela Vida’, emitido este sábado, encontrou-se com a filha Mónica Monteiro, de 32 anos, e ficou a saber que o filho, Luís Filipe, morreu há 12 anos. Nazaré conheceu ainda o neto, Diogo.



A mulher sofria de maus-tratos por parte do marido, que chegou também a maltratar os filhos. Reformada por invalidez, Nazaré viu as crianças serem levadas pela Segurança Social para uma ama no Laranjeiro (Almada), que se comprometeu a deixar a mãe visitá-las. Conseguiu ver os filhos algumas vezes, até que um dia a ama não abriu a porta. Segundo os vizinhos, tinham mudado de casa. Desde aí, Nazaré nunca mais soube do paradeiro dos meninos: "Não sabia o que fazer para os encontrar", confessou.



As crianças acabaram por ir para uma instituição e foram adotadas separadamente, mas mantiveram sempre contacto. Há 12 anos, o filho de Nazaré, com 17 anos, suicidou-se, o que foi um grande abalo na vida da irmã.



"Agora vou ter sempre a porta de minha casa aberta para eles", disse Nazaré. Já Mónica confessou que o reencontro foi um "turbilhão de sentimentos" e que espera agora poder sentar-se com a mãe biológica para esclarecer tudo.