O forte nevoeiro que se está a fazer notar esta segunda-feira está a provocar "irregularidades na operação" do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. De acordo com o site oficial da ANA Aeroportos, pelo menos sete voos já foram cancelados.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial, "confirma-se que a situação de nevoeiro está a provocar irregularidades na operação do Aeroporto Humberto Delgado". "A ANA sugere que os passageiros contactem as companhias aéreas para obter informação sobre o seu voo", pode ler-se numa declaração da ANA Aeroportos.

Os voos afetados tinham como destino Dusseldorf, Nantes, Terceira, Bilbao, Paris, Praia e Madrid.



Em atualização