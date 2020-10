"No caso de Covid-19, tanto isolamento profilático como baixa médica são pagos a 100%", reforça Catarina Martins

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, falou aos jornalistas após reunir com o primeiro-ministro, António Costa, esta sexta-feira no Palácio de São Bento, em Lisboa."No caso de Covid-19, tanto isolamento profilático como baixa médica são pagos a 100%", reforçou Catarina Martins, dizendo que é importante esclarecer a população para que não haja 'medo' quando as autoridades de saúde determinam o isolamento profilático ou a baixa médica por Covid-19."Não podemos continuar a ter o número de infetados que temos tido", continuou a coordenadora do Bloco de Esqueda, dizendo que "o Bloco compreende a necessidade de ajustar medidas da pandemia" tendo em conta a evolução da mesma.