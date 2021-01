Nova carta de condução com "design inovador" e mais "segurança" já está disponível. Veja as imagens

Foi apresentado esta segunda-feira o novo modelo da carta de condução, produzida pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda, com um "design inovador, dentro das normas definidas a nível europeu, que incorpora uma melhoria e uma validação de segurança", refere um comunicado enviado às redações pelo IMT.As mudanças englobam "técnicas conjugadas de impressão offset e serigrafia, combinando um aspeto visual do fundo mais harmonioso com motivos anti-cópia" que se tornam impossíveis de reproduzir por meios convencionais. Este novo modelo garante ainda uma maior segurançaa visto que possui uma estrutura lenticular MLI em que, consoante o ângulo de observação, se identifica a fotografia gravada a laser do titular em escala reduzida ou o número do documento.No verso do documento poderá ainda ser incluida a habilitação de condução de veículos agrícolas através da representação de um trator.Com o avanço da tecnologia, também este modelo tem de se adaptar e, por isso, contém um QR Code que pode ser lido por qualquer smartphone de forma a dar uso às funcionalidades do IMT online.Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da INCM, avança que novo modelo garante inovação "na carteira de muitos cidadãos portugueses"Eduardo Feio, Presidente do Conselho Diretivo do IMT ressalva o reforço da segurança que este documento possui.Na apresentação deste novo modelo foi também apresentada a "Carta na Hora" que permite a entrega ao cidadão de uma carta de condução, após personalização, na hora.