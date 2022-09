Com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, será assim que a Direção-Executiva do Serviço Nacional de Saúde, o novo instituto público de regime especial, irá trabalhar. O decreto-lei que cria esta nova estrutura foi publicado esta sexta-feira, e o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou o que já se aguardava: o diretor-executivo do SNS é Fernando Araújo, presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João e antigo secretário de Estado Adjunto e da Saúde no primeiro Governo de António Costa, quando era ministro Adalberto Campos Fernandes.









