Nova lei ameaça criar caos nos tribunais

A partir desta segunda-feira, um juiz que em fase de inquérito admita a constituição como assistente, proceda à inquirição de uma testemunha em fase de instrução ou autorize uma busca domiciliária ou escuta telefónica, fica de imediato impedido de intervir no julgamento desse processo.Com a entrada em vigor da lei 94/2021, que altera o Código Penal e o Código de Processo Penal, no âmbito da Estratégia Nacional Anticorrupção, o regime de impedimentos dos magistrados é alargado, o que poderá levar, no entendimento dos juízes, a “consequências nefastas” para o funcionamento da Justiça.