A Nova School of Business & Economics (Nova SBE) volta a ser a melhor escola de negócios portuguesa do ranking ‘Executive Education’ deste ano do ‘Financial Times’ (FT). São quatro as escolas de negócios portuguesas que se posicionam este ano entre as melhores 50 do Mundo: Nova SBE, Católica Lisbon School, Porto Business School da Universidade do Porto e ISEG Lisbon School of Economics.

Ranking 'Financial Times' de 'Executive Education'







A Nova SBE ocupa o 22º lugar no ranking combinado, tendo registado uma subida de 22 lugares face ao ano anterior, sendo pela terceira vez a mais bem classificada das escolas portuguesas. Nos Programas Abertos, a Nova SBE alcança o 20º lugar, subindo 27 posições face à classificação anterior. Já no ranking dedicado aos Programas Customizados, sobe 25 posições, posicionando-se no 29º lugar.









"Os resultados de hoje, como os de outros rankings do 'FT', demonstram que a ambição global de uma escola pública em Portugal é possível, e que a estratégia que seguimos é a apropriada. Estamos seguros que este caminho nos levará ainda mais longe nos próximos anos", afirma Daniel Traça, Dean (diretor) da Nova SBE.

A segunda melhor escola de negócios portuguesa é a da Universidade Católica, que ficou no 27º posto no ranking combinado, ocupando o 44º posto nos programas abertos e o 19º nos customizados. A Porto Business School da Universidade do Porto subiu ao 40º lugar do ranking combinado, enquanto o ISEG Lisbon School of Economics fecha a lista dos portugueses no 41º lugar. A primeira escola do ranking foi a francesa HEC Paris.