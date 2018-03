Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova tempestade ajuda barragens

Precipitação prevista para os próximos dias combate a seca.

Por João Saramago | 09:12

O estado do tempo vai sofrer um agravamento significativo a partir de hoje devido à deslocação, no oceano Atlântico, da tempestade ‘Gisele’. A previsão de chuva forte levará, em particular nas regiões Norte e Centro, a que algumas barragens possam atingir a capacidade máxima. Cabril, no rio Zêzere, estava esta terça-feira nos 80%, quando há 14 dias registava 47%.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a previsão é de "períodos de chuva, por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da tarde, e que poderão ser por vezes fortes, de granizo".



Associado à chuva há também a indicação de vento forte, com a possibilidade de rajadas na ordem dos 100 quilómetros por hora.



O mar, por sua vez, irá apresentar vagas com cinco metros de altura, o que leva as autoridades a colocarem a costa sob aviso amarelo. A tempestade ‘Gisele’ traz ainda uma superfície frontal fria, fator que irá levar a uma descida das temperaturas, em particular das mínimas. Assim, na madrugada de sexta-feira na serra da Estrela são esperados dois graus negativos e queda de neve