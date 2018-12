Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novas matrículas de veículos a motor só daqui a um ano

Chapas com dois grupos de letras e um de algarismos.

Por Edgar Nascimento | 08:50

As novas matrículas de veículos a motor – dois grupos de letras e um grupo central de dois algarismos – só deverão começar a ser atribuídas no final do próximo ano. Segundo os dados do Instituto da Mobilidade Terrestre (IMT), disponibilizados à Lusa, ainda faltam cerca de 500 mil matrículas para a passagem à nova série, sendo que a previsão é que só daqui por um ano é que estejam todas atribuídas.



A nova série vai ser constituída por dois grupos de duas letras e um grupo central de dois algarismos: AA-01-AA. Segundo o IMT, esta série permitirá atribuir cerca de 28 milhões de matrículas. No futuro também vão ser utilizadas as letras K, W e Y, até agora não utilizadas no País (apenas a letra K foi utilizada nos anos 90 em veículos importados). Em causa estão os números de matrícula dos automóveis, motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores.



As primeiras matrículas em veículos automóveis em Portugal datam de 1911: tinham uma letra identificativa da região–N (Norte), C (Centro) e S (Sul) – seguida pelo número de série.



As chapas foram padronizadas em fundo preto com caracteres brancos. O sistema geral de numeração de matrícula em Portugal começou a 1 de janeiro de 1937 e, até 29 de fevereiro de 1992, foi usado o modelo AA-00-00. A partir de 1 de março de 1992 foi usado o modelo 00-00-AA, e depois, 00-AA-00.