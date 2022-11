Nove distritos do Interior do País – Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Santarém, Vila Real e Viseu – perderam quase 162 mil habitantes (8,2 por cento) entre 2011 e 2021.



Em percentagem, três destes distritos –Portalegre, Guarda e Vila Real – perderam mais de 10 por cento da população em dez anos, um valor muito superior à quebra a nível nacional, que foi de 2,07%, segundo os dados revelados nos Censos 2021, do Instituto Nacional de Estatística.









