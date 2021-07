Há mais nove mortos e 3269 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. De acordo com informação avançada pelo relatório da Direção-Geral da Saúde, sete das vítimas mortais registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte e outra na Região Centro do País. Desde o início da pandemia, já morreram em Portugal 17 135 pessoas.Já no que diz respeito à distribuição do número de casos, dos 3269, 1574 situam-se na região LVT; 934 no Norte; 318 no Algarve; 279 no Centro e 109 no Alentejo.O relatório desta quinta-feira dá ainda conta de 1655 pessoas recuperadas da doença, perfazendo um total de 840 297. Portugal tem, neste momento, 68 867 contactos em vigilância.Relativamente ao número de pessoas hospitalizadas, há 599 pessoas internadas, menos quatro comparativamente a esta quarta-feira. Já nas Unidades de Cuidados Intensivos há mais seis doentes internados, aumentando o número de hospitalizados em UCI para 136.A incidência nacional é de 247,3 casos de infeção por Covid-19 por 100 mil habitantes. O R(t) situa-se atualmente no 1.20.Os Açores registaram nas últimas 24 horas 36 casos de contágio pelo vírus SARS-CoV-2, sendo um no Pico, três na Terceira e 32 em São Miguel, registando-se 42 recuperações e cinco internados.