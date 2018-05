Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo orangotango no top-10 do Instituto Internacional para a Exploração das Espécies

Foi também descoberta uma nova espécie de peixe, o Pseudoliparis Swirei.

Por B.E. | 08:26

O Instituto Internacional para a Exploração das Espécies revelou o Top-10 das espécies descobertas pelos cientistas no último ano. A lista inclui uma nova espécie de macaco, o Orangotango Tapanuli, do qual restam apenas 800 exemplares no sul da Ilha de Sumatra, Indonésia.



Foi também descoberta uma nova espécie de peixe, o Pseudoliparis Swirei, que habita na Fossa das Marianas, o local mais profundo dos oceanos, a mais de 11 mil metros, no Pacífico. No total são nomeadas cerca de 18 mil novas espécies por ano, mas 20 mil estão a extinguir–se.