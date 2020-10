Novo quartel da GNR de Lagos pronto até final do ano

A GNR de Lagos vai contar com novas instalações até ao final do ano, segundo garante o Ministério da Administração Interna. O novo posto, prometido há cerca de uma década, fica localizado no Edifício Multifunções do Chinicato.

A empreitada encontra-se "em execução", representando um investimento de "400 mil euros", refere o gabinete do ministro Eduardo Cabrita, numa resposta, por escrito, a uma pergunta dos deputados João Dias e António Filipe (PCP), a que o CM teve acesso. A empreitada "tem conclusão prevista até ao final do ano", estando contemplada na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança.

A GNR está instalada, desde 1911, numa parte do edifício do antigo Convento de Nossa Senhora do Loreto (1518-1520). As instalações são, por isso, antigas e encontram-se em avançado estado de degradação.



Pormenores

Câmara lançou a obra

A obra foi lançada pela Câmara de Lagos, no âmbito de um contrato de cooperação interadministrativa celebrado entre a autarquia, a Secretaria Geral da Administração Interna e a GNR. A empreitada foi adjudicada no final do ano passado.



Verbas para a região

O Governo realça que, no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, "está previsto um investimento total de 21 milhões de euros em infraestruturas em toda a região do Algarve".