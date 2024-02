Novos casos de cancro vão aumentar 77% em 2050

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima mais 35,3 milhões de novos casos de cancro em 2050, um aumento de 77% face aos 20 milhões de casos estimados em 2022, contribuindo o álcool, tabaco e obesidade para este aumento.

"A magnitude do cancro está a subir", afirmou Freddie Bray, chefe do departamento de vigilância do cancro da Agência Internacional de Pesquisa em Cancro (IARC) da OMS, em conferência de imprensa realizada nas vésperas do Dia Mundial do Cancro, que se assinala a 4 de fevereiro.

O rápido crescimento da carga global de cancro reflete, segundo a OMS, o envelhecimento e o crescimento da população, bem como as alterações na exposição das pessoas a fatores de risco, muitos dos quais associados ao desenvolvimento socioeconómico.