Novos sinais limitam circulação a 20 km/h em ruas e bairros

A partir de amanhã vão existir ruas e bairros inteiros onde os automóveis deixam de ter prioridade na estrada e não podem exceder os 20 km/h. São as chamadas ‘zonas residenciais e de coexistência’, aplicáveis nas localidades e uma das maiores novidades do novo Regulamento de Sinalização de Trânsito (RST), que pretende trazer mais segurança aos utilizadores mais vulneráveis – peões e ciclistas.

Na prática são quase 100 novos sinais de trânsito previstos pelo novo RST, que regulariza agora as medidas aprovadas em 2013 na última alteração ao Código da Estrada mas mantém o essencial das regras e das informações que todos os condutores têm de seguir. Os semáforos continuam a ter as mesmas cores – apesar de alguns passarem a poder ser colocados na horizontal –, os sinais de perigo continuam a ser triangulares e os de informação/recomendação redondos com fundo azul.

A grande mudança são mesmo as ‘zonas residenciais e de coexistência’, onde os peões são quem manda, como se a estrada fosse uma passadeira contínua. Vão ser criadas no interior das localidades, dentro das ‘Zonas 30’, uma área mais alargada, onde a velocidade está, naturalmente, limitada a 30 km/h. Estas áreas, mais do que polícias a controlar, terão obstáculos (lombas, canteiros, estacionamento alternado entre os dois lados da rua) que obrigam a uma redução da velocidade.

Para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária é a "primeira grande revisão ao RST aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 22 -A/98, que visa o aperfeiçoamento e a atualização da sinalização rodoviária em conformidade com o Código da Estrada e em alinhamento com os objetivos do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária — PENSE 2020". As entidades responsáveis pela vias rodoviárias têm até 2030 para proceder às mudanças das ‘placas’ que sofrem alteração.



PORMENORES

Multas mantêm-se

Os peões são os principais beneficiados nas alterações, mas desrespeitar os sinais especificamente a eles dirigidos implica uma multa entre dez e 50 euros.



"Evolução Social"

O decreto que vai entrar em vigor, segundo o texto de aprovação, é a resposta "à evolução social, com novos símbolos de indicação turística, geográfica, ecológica e cultural".



Coima por sinais ilegais

Quem, para lá das autoridades competentes, instalar sinais rodoviários arrisca multa entre 700 e 3500 euros.