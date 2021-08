Número de novas infeções por Covid-19 com tendência decrescente. Algarve acima do limiar com 480 casos

O novo relatório de monitorização das "linhas vermelhas" para a Covid-19 revela esta sexta-feira que o Algarve é a única região em que se observa uma incidência superior ao limiar de 480 casos em 14 dias por 100 000 habitantes (719).Em Portugal, a variante Delta (B.1.617.2) é a dominante em todas as regiões, com uma frequência relativa de 98,9% dos casos avaliados na última semana.O documento aponta que o número de casos de Covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência estável a decrescente, correspondendo a 66% (na semana anterior foi de 77%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.