Governo aprova apoio excecional às empresas com maior quebra de faturação

O governos aprovou esta segunda-feira em Conselho de Ministros Extraordinário, a criação de um apoio extraordinário às empresas com quebras superiores a 75% nos valores de faturação."O objetivo do mecanismo é a manutenção dos postos de trabalho até ao fim do ano", disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança, Ana Mendes Godinho aos jornalistas, avançando que o apoio vai estender-se até dezembro."O que temos adicional é que no caso das empresas com quebras iguais ou superiores a 75%, vai haver um apoio não só na parte das horas não trabalhadas, mas também nas horas trabalhadas. Isto é, o apoio às empresas vai ser superior. (...) Há um reforço do apoio da Segurança Social e uma recuperação progressiva da remuneração aos trabalhadores", continuou.Já as empresas com quebras de faturação entre os 40% e os 60% poderão, entre agosto e setembro, reduzir o horário de trabalho até ao máximo de 50%. A partir de outubro, a redução será até 40%.