Obra de saneamento em aldeia de Soure retomada após protestos da população

As obras de saneamento em Simões, concelho de Soure, recomeçam na próxima semana com nova calendarização para ultrapassar atrasos na empreitada e transtornos causados à população, informou esta quinta-feira a Águas do Baixo Mondego e Gândara (ABMG).

O diretor-geral da ABMG, Nuno Campilho, disse à agência Lusa que os trabalhos "são retomados na próxima semana" ao abrigo de um acordo firmado entre a empresa intermunicipal e o empreiteiro, que estiveram esta quinta-feira reunidos e visitaram o local da obra, naquele município do distrito de Coimbra.

"Houve cedências de parte a parte", adiantou, prevendo que "a situação seja regularizada o mais breve possível", ainda que com alguns atrasos.

Os atrasos têm originado protestos dos habitantes da aldeia de Simões, cujas ruas estão há vários meses esburacadas e sem o novo pavimento.

"Falta pavimentar uma área substancial em Simões", segundo Nuno Campilho.

Além da lama nos dias de chuva e do pó intenso com o tempo seco, os habitantes queixam-se dos danos causados às suas viaturas.

"Havia divergências quanto aos preços dos materiais, que têm aumentado muito nos últimos tempos", explicou Nuno Campilho.

O diretor-geral disse que a ABMG "vai assumir" a diferença de encargos financeiros, ao abrigo de "legislação que está para ser publicada", relativa à revisão de preços dos materiais das obras públicas em curso.

A indignação das populações fez a manchete da última edição do jornal Terras de Sicó, no dia 06.

"Aldeia de Soure farta de obra pela qual esperou anos a fio. Saneamento em Simões vira pesadelo", destacou o quinzenário.

Em julho de 2021, começou a construção das redes de saneamento de Simões e outros lugares vizinhos, primeira fase de um investimento de 1,7 milhões de euros que contempla a criação de infraestruturas de recolha e transporte de águas residuais domésticas para o emissário de ligação à estação de tratamento de águas residuais (ETAR) de Almagreira, uma freguesia do concelho de Pombal, distrito de Leiria.

Com um prazo previsto de 410 dias, a obra foi adjudicada à empresa Azinheiro 1929, ao abrigo de uma candidatura aprovada pelo Programa Operacional, Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

ABMG assegura o abastecimento de água e os serviços de saneamento a cerca de 53 mil habitantes dos municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure, no distrito de Coimbra.