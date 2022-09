A Câmara de Loures prevê que as obras do metro ligeiro de superfície, que ligará aquele concelho a Odivelas, serão executadas entre 2024 e 2026. Segundo a autarquia, citada pela Lusa, o projeto do metro ligeiro de superfície (Odivelas-Loures) encontra-se “em fase de Avaliação de Impacte Ambiental” (AIA), que já foi entregue e aguarda parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). O município diz, ainda, que concluiu em julho um estudo de tráfego na envolvente da linha do metro ligeiro de superfície, para avaliar “as condições de circulação e a oferta de estacionamento”.









“Estão a ser realizados ao longo do traçado sondagens e estudos geológicos e geotécnicos, com conclusão prevista até final de setembro. Estão também a decorrer os trabalhos de cartografia e topografia, que devem estar concluídos no início de novembro”, refere a autarquia.

Esta obra está contemplada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com investimento previsto superior a 250 milhões de euros.





O plano de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa pretende ligar a estação Rato ao Cais do Sodré, criando uma linha circular no centro da cidade, e prolongar a linha vermelha até Alcântara.