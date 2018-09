Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras no Porto de Setúbal vão custar 24,5 milhões de euros e terminam em maio de 2019

Ministra Ana Paula Vitorino oficializou o contrato que vai permitir construir esta infraestrutura portuária.

19:32

O Governo perspetivou esta quarta-feira ter concluídas até ao final de maio do próximo ano as obras de melhoria das acessibilidades marítimas do Porto de Setúbal, uma intervenção orçada em 24,5 milhões de euros.



Numa cerimónia que decorreu ao final desta tarde no Ministério do Mar, em Lisboa, a ministra Ana Paula Vitorino oficializou o contrato que vai permitir construir esta infraestrutura portuária, que terá um financiamento comunitário de cerca de 14,8 milhões de euros.



A intervenção irá incidir nos canais da Barra e Norte, alargando-os e permitindo, assim, o acesso ao Porto de Setúbal de "navios maiores e mais modernos", melhorando, igualmente, a navegabilidade e a segurança da navegação.



"Esta nova configuração do Porto de Setúbal vai permitir aumentar a segurança e eficiência do transporte e garantir a competitividade do tecido empresarial ao potenciar a captação de mais tráfego", explicou, durante a sua intervenção, a presidente do conselho de administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, Lídia Sequeira.



A responsável ressalvou que esta intervenção teve em atenção os impactos no ecossistema do Sado, nomeadamente nos golfinhos roazes, assegurando que "o impacto será mínimo".



"Este é o período indicado para proceder a esta obra sem prejudicar o habitat das espécies do Sado", apontou.



Por seu turno, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, destacou a importância desta obra, sublinhando que "mais do que o valor envolvido importa realçar os benefícios que terá para o sistema portuário e para a região".



"É uma obra que vai marcar a diferença. Vai aumentar a competitividade do Porto de Setúbal e tornar as cadeias logísticas mais competitivas e com menos custos", apontou.



Segundo Ana Paula Vitorino, ao melhorar a oferta portuária do Porto de Setúbal, permitindo que ali atraquem navios de maior dimensão, será possível ambicionar competir com outros portos portugueses e torná-lo um dos portos preferenciais das regiões espanholas da Estremadura e da Andaluzia.



O governo perspetiva que esta obra irá permitir aumentar em 60% a carga total do Porto de Setúbal e 181% a carga contentorizada.



Esta obra tem um prazo de execução de 180 dias.