"Obrigação do Governo é responder às necessidades assistenciais, dependendo das circunstâncias" impostas pela Covid-19, sublinha Marta Temido

A Ministra da Saúde, Marta Temido, revelou esta quarta-feira na Comissão de Saúde que "a obrigação do Governo é responder às necessidades assistenciais dependendo das circunstâncias, fazendo adaptações para dar a melhor resposta" aos doentes Covid.



Marta Temido sublinhou que a contratação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde (SNS) durante o período pandémico de Covid-19, "não existe para a satisfação dos profissionais, mas para a necessidade das populações".





Sobre a precariedade de emprego de médicos e enfermeiros empregados, Marta Temido deu conta de que em abril deste ano, foram estabelecidos "92% de contratos sem termo e 8% de contratos a termo", contabilizado 9.193 trabalhadores contratados na área da Saúde em 2020.A ministra da Saúde defendeu que há "um caminho a fazer" na revisão do enquadramento legal das Parcerias Público Privadas (PPP), dizendo que os privados "não têm tido disponibilidade" para as condições que o Governo tem oferecido."Há seguramente caminho a fazer na revisão do que é o enquadramento legal das PPP", afirmou Marta Temido, acrescentando: "Neste momento, os privados não têm tido disponibilidade para as condições que o Governo coloca em cima da mesa, enquanto o Estado tem e mantém esses serviços".Questionada pelo deputado do PSD Álvaro Almeida sobre o porquê de se "deitar fora 50 milhões de euros e impedir que os portugueses tenham a cesso aos cuidados de que necessitam", com a não renovação de PPP, Marta Temido respondeu: "As escolhas políticas da nova lei bases da saúde são claras em relação às PPP".Em atualizção