Oito mortos e 3261 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Mais oito pessoas morreram e 3261 ficaram infetadas com a Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal.



De acordo com o mais recente relatório da situação epidemiológica, o País contabiliza 17207 óbitos e 930685 casos confirmados desde o início da pandemia.





Há 805 doentes internados em enfermarias, mais 25 que nas últimas 24 horas. O número de internados em unidades de cuidados intensivos é de 176, mais três que no sábado.





Em relação à distribuição de casos, 1279 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo; 1307 na região Norte; 259 no Algarve, 247 no Centro e 117 no Alentejo.