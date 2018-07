Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onda de calor na Europa não atinge Portugal

Altas temperaturas estão a passar ao lado do nosso país.

08:29

A Europa está a atravessar uma onda de calor sem precedentes e são vários os países que estão em alerta. Mas as altas temperaturas estão a passar ao lado de Portugal, como mostra um mapa do instituto de meteorologia britânico.



A Suécia já pediu ajuda internacional para combater os fogos que estão a assolar o país desde a semana passada.



Na Escócia, as temperaturas altas fizeram derreter a cobertura de um telhado em Glasgow.



Já no nosso País, a temperatura média de julho "é a mais baixa dos últimos 30 anos", segundo os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.