Só o aumento do valor pago a partir da primeira hora extraordinária, ao mesmo nível do que é pago aos tarefeiros, e uma revisão da carreira médica, com aumento do vencimento-base e do regime de prestação nos Serviços de Urgência, poderão evitar o encerramento de mais serviços hospitalares.



O alerta é do bastonário da Ordem dos Médicos, que defende que "a carreira médica tem de ser igual à dos magistrados".









