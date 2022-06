Vários bastonários (Advogados, Médicos, Enfermeiros, Engenheiros) estão contra a proposta do PS para o aumento do peso dos órgãos de supervisão, os quais terão “poder de controlo” e contarão com quatro representantes da profissão, três das universidades e “uma personalidade de reconhecido mérito”, eleita pelos restantes membros.









Ver comentários