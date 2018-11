Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pacientes relatam uso médico ilegal de canábis

Doentes e familiares obrigados a infringir as leis. Tema discutido em conferência de Lisboa.

Por João Saramago | 06:00

Cientistas de vários países participam até este sábado, em Lisboa, numa conferência em que são apontados benefícios ao uso terapêutico da canábis. Esta , pacientes e familiares admitiram o recurso ilegal a medicação à base de canábis. A lei que permitirá a dispensa destes medicamentos deverá ser regulamentada até ao final do ano.



Maria João Resende, cuja irmã sofre de epilepsia, contou que corre o risco de ser detida por transportar um suplemento alimentar cuja venda é permitida no Brasil mas não em Portugal. Também nos EUA a substância é permitida, mas a alfândega barra as compras online.



Na conferência ‘Lisbon Medical Cannabis’ a presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado, referiu ter "a convicção de que a canábis pode ser uma ajuda para os doentes". Na regressão de tumores, Cristina Sánchez, bióloga da Universidad Complutense de Madrid, salientou os resultados obtidos com canabinoides.