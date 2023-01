Os paroquianos de Torroselo, no concelho de Seia, estão a digerir com dificuldade o desfalque de 16 mil euros assumido pelo padre. Os fiéis estão "muito desiludidos" com o sacerdote e pretendem mudar a forma de gestão e o funcionamento do conselho económico da paróquia.



No total, são 16 mil euros que foram retirados da conta da paróquia pelo padre sem consultar os outros elementos do conselho económico.









