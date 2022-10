O padre de Viseu acusado pelo Ministério Público dos crimes de coação sexual agravado, na forma tentada, e de aliciamento de menores para fins sexuais, de que foi vítima um rapaz de 14 anos, vai ser julgado a 20 de fevereiro de 2023.Segundo a acusação, o caso aconteceu a 27 de março de 2021, num convívio, numa adega. O padre encontrava-se ao lado do menor e tocou na mão da vítima; pouco depois deu-lhe conta do seu propósito de se relacionar sexualmente com o menor. Enviou-lhe ainda mensagens de cariz sexual. Numa delas constava a seguinte frase: “Quero chupar-te.”