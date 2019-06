Padre em cuecas: “Foi uma rapidinha com uma loirinha”

"As pessoas querem saber quem tirou a fotografia, pois bem, eu vou dizer: foi uma loirinha com quem dei uma rapidinha", conta o padre Júlio Santos, que tem estado envolvido em polémica devido à publicação de uma foto sua, em que surge em cuecas e meias, num quarto de hotel."Sou maroto, sou danado para a brincadeira e mesmo que tente mudar isso, não consigo. Eu nunca me apresentei às pessoas como santo", diz o padre Júlio, que não se mostra arrependido. "A nossa parte afetiva é fundamental, negar isso era matar-me a mim mesmo", sublinha.O sacerdote, de 58 nos, diz que manteve relações sexuais com "uma menina muito bonita, muito jeitosa", que conheceu num encontro casual. "Foi uma serpente tentadora", relata.Na sequência da polémica, o padre de Pedrógão diz que decidiu "pôr fim a esta novela". "Para sossegar o Sr. bispo e o seu vigário-geral e não escandalizar mais os fiéis, afasto-me do meu ministério sacerdotal na Igreja. Não voltarei a servir a Igreja na Diocese de Coimbra como pároco", sublinha.A divulgação pública da foto levou o bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, a afastar temporariamente o pároco do serviço sacerdotal, para não aumentar o escândalo.