Pais de Matilde já ajudaram 16 crianças. Bebé continua a recuperar bem

Os pais da bebé Matilde fizeram esta quarta-feira uma nova publicação na rede social Facebook - onde costumam fazer atualizações do estado de saúde da menina - onde anunciam que a filha está a recuperar bem e o tratamento está a surtir resultados positivos.Carla e Miguel relatam que tanto a filha como a bebé Natália estão responder bem aos tratamentos e afirmam ainda que a filha até já ganhou algum peso.

"Continuo a reagir bem ao tratamento e aos corticóides. Ontem [terça-feira] fomos ao hospital fazer as análises e mais uma vez não conseguiram picar-me à primeira. Mas nem tudo é mau, as análises estão bem, já não ando tão rabugenta e parece que tenho mais energia até já dou uns gritinhos. Estou um bocadinho gorduxa com 6,440kg", escrevem os pais da menina.



Na mesma publicação, os pais de Matilde enumeram ainda quem já ajudaram e afirmam que não se vão ficar por aqui: "queremos fazer a diferença na vida destas crianças e das que ainda vão nascer..."