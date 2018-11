Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais dizem que ajuste direto para ala pediátrica do São João não resolve tudo

Líder da associação disse que o próximo passo é saber como vai ser financiada a obra.

17:57

A associação de pais de crianças tratadas no Hospital de São João, no Porto considerou esta quarta-feira a aprovação da construção da ala pediátrica por ajuste direto uma "boa notícia", mas alertou que não resolve "o problema todo".



"A notícia é boa, é um passo importante porque andávamos aqui num impasse. O Governo dizia hoje uma coisa e amanhã outra", afirmou à Lusa o porta-voz da APOHSJ -- Associação Pediátrica Oncológica, Jorge Pires.



Na terça-feira, o parlamento aprovou por unanimidade a proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) que prevê a possibilidade de recurso ao ajuste direto para a construção do Centro Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de São João.



Esta quarta-feira, em declarações aos jornalistas, o diretor clínico do Centro Hospitalar mostrou-se "muito satisfeito" pela decisão do Governo, prevendo que as obras arranquem já em 2019 e estejam concluídas em 2021.



"A nossa expectativa é que, com base na dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas e na possibilidade de simplificação do processo através da autorização do ajuste direto, ainda em 2019 arranquem as obras, o que quererá dizer que num tempo mínimo de construção de dois anos no final de 2021 teremos a ala pediátrica nas suas instalações definitivas", disse José Artur Paiva.



Jorge Pires, satisfeito pela unanimidade do Parlamento em torno da "urgência" desta obra, recordou que o procedimento por ajuste direto é o passo fundamental para se avançar "rapidamente" com a construção da ala pediátrica.



"É um passo importante, mas não é a resolução do problema todo porque o Governo já nos tem habituado a anunciar a obra, lançar a primeira pedra e depois para tudo, não há obra nenhuma", reclamou.



O líder da associação disse que o próximo passo é saber como vai ser financiada a obra e, em paralelo, trabalhar com as pessoas com quem o Estado firmou protocolos.



"Temos aqui um trabalho de bastidores e de diplomacia a fazer, temos de juntar as pessoas e lutar pelo bem da comunidade para que nada possa atrasar a obra", entendeu.



"Felizmente", disse Jorge Pires, todo o país já sente esta obra como sendo uma "autêntica vergonha", tornando-se uma "causa nacional".



Falando num "dia histórico", o deputado do PS Fernando Jesus, que a 18 de outubro tinha levado o tema à Assembleia da República, lembrou serem "poucas as vezes" em que o parlamento é unânime quanto a uma questão.



"Os deputados deram o exemplo, puseram de lado as suas divergências e juntos puseram-se de acordo quanto a um projeto tão urgente como o é a ala pediátrica", ressalvou.



Dizendo que a obra vai devolver a "dignidade" às crianças, pais das crianças e profissionais de saúde, Fernando Jesus salientou que o procedimento por ajuste direto vai permitir um "ganho de tempo".



Já quanto ao financiamento, questão que preocupa os pais, o socialista vincou que está assegurado pelo Ministério das Finanças.