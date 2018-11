Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal vai comprar pão e ganha prémio de 100 mil euros numa raspadinha

Raspadinha foi comprada na padaria e pastelaria Doce Fresco em Vila Real.

Por P.M.P | 09:53

Um casal de sexagenários foi comprar pão e ganhou 100 mil euros numa raspadinha que custou euros. A raspadinha foi comprada na padaria e pastelaria Doce Fresco, na zona da Araucária, em Vila Real.



"Foi o maior prémio que esta casa já registou a nível de raspadinhas. Foi um momento muito emocionante, a senhora nem queria acreditar e nós também ficámos incrédulos. Aquele modelo de raspadinha esgotou logo no próprio dia, mas já temos mais e não chegam para as encomendas", contou ontem ao CM Carlos Valério, proprietário do estabelecimento comercial de Vila Real.