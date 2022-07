Ao assegurar que "não está para breve" a renúncia ao cargo de líder da Igreja Católica e ao informar os fiéis que está melhor do joelho e não tem cancro, o Papa Francisco "garantiu", em entrevista à Reuters, a sua presença em Lisboa e Fátima, no próximo ano.



Admitindo poder vir a seguir o exemplo de Bento XVI, que em 2013 deixou a cátedra de Pedro, abrindo caminho a um novo conclave e ressuscitando, quase cinco séculos depois, a figura do Papa emérito, Francisco referiu claramente que não prevê renunciar a breve prazo.









Ver comentários