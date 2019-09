Papa Francisco recorda Eusébio e aponta-o como exemplo de perseverança

O Papa Francisco lembrou esta quinta-feira a figura de Eusébio da Silva Ferreira, durante um encontro com jovens no Pavilhão Maxaquene, em Maputo, Moçambique.Eusébio da Silva Ferreira foi recordado pelo pontífice como um homem que sempre acreditou no seu sonho e um exemplo para todos os jovens que vivem em dificuldades.Francisco lembrou aos presentes que, apesar das graves dificuldades económicas e da morte prematura do pai, o "Pantera Negra" sempre lutou e não se resignou perante todos os problemas que foi enfrentando ao longo da vida.O Papa falou ainda da importância do trabalho em equipa e da união, independentemente de tudo o que diferencia as pessoas.