Papa nomeia Vitorino Soares novo bispo auxiliar do Porto

O Papa Francisco nomeou esta quarta-feira como novo bispo auxiliar do Porto Vitorino José Pereira Soares, pároco de Castelões de Cepeda e de Madalena, em Paredes, anunciou a Diocese do Porto.Numa mensagem publicada esta quarta-feira na página da Internet da Diocese do Porto, o bispo do Porto, Manuel Linda, refere ser "com imensa alegria" que informa a nomeação de Vitorino Soares como novo bispo auxiliar.Manuel Linda afirma que o novo bispo auxiliar "é originário da Diocese do Porto e nela sempre estudou, trabalhou pastoralmente e residiu", tendo sido ordenado presbítero a 14 de julho de 1985, na Sé do Porto.A ordenação de Vitorino Soares como bispo auxiliar do Porto "será, em princípio, no dia 29 de setembro", adianta Manuel Linda.Para o bispo, a "ligação 'genética'" de Vitorino Soares ao Porto, "ao seu clero, religiosos e leigos, tornam-no particularmente sensível para a compreensão das habituais vivências, específicas sensibilidades e justas aspirações" da Diocese."E o seu temperamento acolhedor e afável muito contribui para fazer desta Igreja uma comunidade acolhedora, motivada, sensível e fraterna", sublinha Manuel Linda.O novo bispo auxiliar do Porto foi estagiário no Seminário do Bom Pastor, capelão militar, colaborador numa paróquia da cidade do Porto, prefeito no Seminário Maior e diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude.Vitorino Soares assumiu em 1994 a paróquia de Castelões de Cepeda e, em 1999, a da Madalena, em Paredes.Na mensagem, Manuel Linda agradece ao Papa, em nome da Diocese, esta nomeação e dá ainda as boas-vindas ao novo bispo auxiliar do Porto.