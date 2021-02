"Parem de fingir que a pandemia não existe! Usem mácaras!": Médico faz apelo a programas da TV portuguesa

Gustavo Carona, médico anestesista e intensivista do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, está a dar que falar após ter deixado um apelo na sua página de Facebook que depressa se tornou viral. Num texto publicado, o clínico pede aos programas de televisão em Portugal que "parem de fingir que a pandemia não existe", para que, por exemplo, os apresentadores dos programas da manhã ou até os atores das telenovelas, "usem máscaras".

"Eu compreendo que quem vive da imagem e da comunicação perca muito quando se lhe tapa metade da cara, mas o que está em causa em termos de vidas, e economia vale muito mais do que meia cara, e as pessoas só aprendem o que veem. (….) A nossa aprendizagem vem essencialmente do que vemos, dos exemplos e das emoções que geram em nós. Não adianta dizer para se usar máscaras se o estiverem a dizer sem máscara, a não ser que estejam num estúdio sozinhos", considera o médico nas redes sociais.

"Na televisão, além de estarem a trabalhar sem segurança, por estarem num espaço fechado sem máscara, estão a dar um péssimo exemplo a toda a população que continua a ver os seus exemplos com a cara completa", diz Gustavo Carona, sobre as estrelas de vários programas de TV que surgem, diariamente, nos ecrãs de todos os portugueses de rosto destapado.

!Dá para fazer entrevistas com máscara, não custa nada. Se alguém está a cantar pode ser uma exceção, mas os músicos e as bailarinas podem pôr a máscara que não perdem a sua arte", escreve o médico, que vai mais longe e diz que o mesmo devia ser feito nas telenovelas nacionais.

"As telenovelas podiam também adaptar-se ao planeta em que vivemos hoje e se não em todas as cenas, na grande maioria deviam usar máscaras como na vida real. Não é esse o objectivo, imitar a vida real?", questiona o médico no final do texto.