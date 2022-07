Parlamento unânime no pesar pela morte de João Ferreira de Almeida

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar pela morte de João Ferreira de Almeida, antigo presidente do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e da Associação Portuguesa de Sociologia.

No voto de pesar, apresentado pelo PS, João Ferreira de Almeida é recordado como "uma das referências fundamentais da emergência e consolidação da sociologia contemporânea em Portugal".

"O percurso singular de João Ferreira de Almeida é insubstituível na afirmação da sociologia como disciplina consolidada em Portugal e perdurará como uma referência não apenas da sociologia, mas das ciências sociais e da academia em Portugal", defendem os deputados, assinalando que "a memória de todos os que contactaram com esta figura ímpar ou que foram por ele influenciados e formados, e felizmente também a sua obra e o seu imenso legado, assim o determinam".

A Assembleia da República lembra o percurso do antigo presidente do ISCTE e salienta que João Ferreira de Almeida "é recordado por várias gerações de estudantes não apenas pela postura educada e cordata com que sempre pautou as relações pedagógicas e humanas, mas acima de tudo como um professor inspirador, desde logo pela rara capacidade de tornar acessível e inteligível a erudição do seu pensamento e raciocínio".

"Na docência e investigação, fez do cruzamento de paradigmas, perspetivas teóricas e contributos disciplinares um cunho distintivo, aliás uma marca de contemporaneidade da sua visão da sociologia", lê-se no voto de pesar, que refere também os "contributos notáveis, muitas vezes fundadores ou inovadores" em "vários temas de importância estruturante tanto para a sociologia como para a sociedade portuguesa, com destaque para as classes sociais e desigualdades, pobreza e exclusão social, as diferentes condições da juventude, nomeadamente a dos estudantes do ensino superior, as mudanças no mundo rural e, mais tarde, a temática do ambiente e os valores e a mudança na sociedade portuguesa".

Com a aprovação deste voto de pesar, a Assembleia da República "expressa o seu profundo pesar pelo falecimento do sociólogo João Ferreira de Almeida, recordando e reconhecendo o seu contributo ímpar e endereçando à família e amigos as mais sentidas condolências".

O antigo presidente do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e da Associação Portuguesa de Sociologia, João Ferreira de Almeida, morreu em 16 de junho em Lisboa, anunciou a instituição de ensino superior.

Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, em 1964, João Ferreira de Almeida lecionou no ISCTE desde a sua fundação, em 1972, tendo-se doutorado em Sociologia em 1984.

Foi presidente do ISCTE entre 1992 e 2005, assim como da Associação Portuguesa de Sociologia, tendo também assumido as funções de representante português na comissão permanente para as ciências sociais da European Science Foundation.

Professor emérito do instituto, em 2018 recebeu a Medalha de Mérito Científico atribuída pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e, ao longo da sua carreira, dedicou-se ao trabalho académico e científico na área da Sociologia, em especial nas áreas do trabalho e das desigualdades.