Marcelo lamenta morte do antigo presidente do ISCTE João Ferreira de Almeida

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamentou, esta quinta-feira, a morte de João Ferreira de Almeida, lembrando a "antiga amizade" e enviando as mais sentidas condolências à família e aos mais próximos.

De acordo com uma nota no site de presidêndia, "João Ferreira de Almeida deixa uma obra incontornável na investigação em sociologia, em domínios como: classes e estratificação social; exclusão social e desigualdades sociais, educação e juventude".





O professor catedrático emérito do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, instituição à qual presidiu entre 1992 e 2005 já tinha recebido a medalha de mérito científico do Ministério da Ciência e Tecnologia em 2018, que distingue individualidades nacionais ou estrangeiras pelo valioso e excecional contributo para o desenvolvimento da ciência em Portugal.

O Presidente lembra ainda as passagens de João Ferreira de Almeida: "(...) Foi presidente da Associação Portuguesa de Sociologia, diretor da revista Portuguese Journal of Social Science, representante português na comissão permanente para as ciências sociais da European Science Foundation e membro do conselho consultivo do European Social Survey".