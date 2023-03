Parques e monumentos de Sintra encerrados devido a plenário de trabalhadores

Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos

e o Palácio de Queluz

Todos os parques e monumentos de Sintra vão permanecer encerrados esta segunda-feira devido à realização de um plenário de trabalhadores convocado peloO encontro tem lugar no refeitório de Santa Eufémia, no Palácio da Pena, entre as 9h30 e as 11h. Os aumentos salariais, as carreiras e as progressões serão os temas abordados.Devido ao plenário, o Castelo dos Mourosserão alguns dos monumentos que não vão abrir portas.