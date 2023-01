Patriarcado de Lisboa assegura que Presidente da República sabia dos custos do novo altar-palco

O Patriarcado de Lisboa assegurou que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sabia que o altar-palco onde o papa Francisco vai discursar na Jornada Mundial da Juventude iria custar cerca de cinco milhões.Na informação avançada à SIC, o Patriarcado de Lisboa dá conta que todas as decisões do evento que vai realizar-se este verão são tomadas por várias entidades, nomeadamente a Câmara de Lisboa e de Loures, bem como a fundação encarregada da organização das jornadas.A igreja vem agora dizer que toda a informação foi partilhada com o Presidente da República e que não impôs quaisquer condições e características para a elaboração do altar-palco.Em resposta, o presidente da República e confirmou que soube "informalmente" através de jornalistas do valor do projeto, ainda assim não se lembra do dia exato em que tomou conhecimento. Marcelo Rebelo de Sousa nega ainda ter sido informado pelo Patriarcado.